Plannen aan Ruiting in Esch gaan door, ondanks zeventien ingediende bezwaren

Ook Boxtel valt in 2026 niet in het ravijn dankzij extra geld, maar daarna?

BOXTEL – Met de 1,5 miljoen euro die Boxtel in en voor 2026 krijg, valt ook de gemeente in dat jaar niet in een financieel ravijn. ,,Dat betekent dat we dat jaar zoals het er nu naar uitziet geen tekort hebben. Daarna wordt het weer mistig”, reageert wethouder Hans Heesen (Combinatie95) van financiën.

19 oktober