Politie: bende schoonzoon Otto zat achter lab in Hechtel-Eksel waar drie jonge mannen omkwamen

Column Zoeken naar de ‘skonste plekskes’ in Meierij­stad

7 december SCHIJNDEL - De Glazen Boerderij? Dat ene plekje midden op de Dommel of het fietsenhok van je oude school? De gemeente is op zoek naar jouw mooiste plekjes van Meierijstad. Iedereen mag 10 iconen nomineren en samen met de VVV’s en het UITpunt brengt ze vervolgens de 100 mooiste van Meierijstad - a.k.a. de M100 - in kaart. Waarom? Geen idee, maar ik heb zo’n vermoeden dat we een eigen Monopoly-spel of Lonely Planet krijgen. Minstens.