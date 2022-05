Politiek Boxtel gebruikt vergoeding voor barbecue, bloemetje of feestje. Maar wordt het er beter van?

Politieke partijen in Boxtel krijgen net als in andere gemeenten een vergoeding om hun politieke werk goed te kunnen doen. In Boxtel is dat 1006 euro voor elke partij in de gemeenteraad en (afgerond) 220 euro per raadszetel. Dat betekent dus dat Balans 1006 euro én 1540 euro (zeven raadszetels) in 2021 van de gemeente heeft gekregen en de eenmansfractie van INbox 1006 euro plus 220 euro. In totaal ontvingen de acht fracties in 2021 ruim 13.000 euro.