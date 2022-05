Raad van State ziet geen bezwaar tegen aanleg kronkels in Aa

Opnieuw schuimfes­tijn op rotonde in Schijndel

SCHIJNDEL - De rotonde aan het Plein 1944 in Schijndel is donderdagavond opnieuw veranderd in een schuimfestijn. Grote schuimvlokken bedekten een groot deel van de rotonde. Het is niet de eerste keer dat er zeepsop in de fontein op de rotonde wordt gegooid.

20 mei