Reuring in hartje Gestel: Hema al open, Jumbo volgt snel

SINT-MICHIELSGESTEL - Het splinternieuwe complex Dommelstaete in het hartje van Sint-Michielsgestel heeft een eerste bewoner. Dat is de Hema geworden op de begane grond. De eerste winkelbezoekers druppelden gisteren tijdens de regenbuien letterlijk binnen. Na de Hema volgt vrij rap ook de nieuwe Jumbo, maar die haalt de opening met Pasen echter niet.

Als francise-ondernemer Jan-Willem van Dis van de Hema en burgemeester Han Looijen het rode lint hebben doorgeknipt bij de ingang van de nieuwe Hema, staan de eerste klanten al druppend in de regen te wachten om een kijkje te nemen.

Meer reuring

Van Dis: ,,We zitten hier mooi op de kop van het nieuwe complex. Naast ons strijkt de nieuwe Jumbo neer. Samen met Kruidvat en Albert Heijn krijgen we veel reuring in Gestel. De combinatie met alle horeca is hier ook perfect. Daarom gaan we voortaan ook op zondagen open vanaf 12.00 uur. Op de oude plek aan de Nieuwstraat deden we dat niet.”

De Hema is geopend aan het Kloosterpad in Gestel.

Te lang op oude plek

De Hema zat eigenlijk veel te lang op de oude stek. ,,We trokken daar in 2011 in met het idee ‘over een paar jaar zitten we op de nieuwe stek.’ Maar dat duurde dus nog lang. De oude locatie was in de zomer snikheet, zonder goede luchtbehandeling in het pand. Nu is alles nieuw met perfecte luchtbehandeling én met 600 vierkante meter splinternieuwe winkelruimte even groot als de oude stek.”

Slopen

Op de plek van de oude Hema wordt al druk gesloopt. De ramen liggen al uit het pand. Woonmakers Projectontwikkeling, een samenwerking van Bouwbedrijf Wagemakers en Woonveste Projectontwikkeling, gaat dit nieuwe wooncomplex straks bouwen. Bernheze Makelaars uit Uden verkoopt de vijftien nieuwe appartementen.

Het slopen van de oude Hema is al begonnen.

Ongeveer 3,5 ton

Inmiddels is de verkoop van deze nieuwe appartementen begonnen. De vijftien nieuwe woningen zitten in een prijsklasse vanaf 349.500 euro vrij op naam. De start van de bouw van Gestelse Veste wacht uiteraard op het gereed komen van Dommelstaete en de verhuizing van de Hema naar de nieuwe plek. Pas dan kan de oude Hema worden gesloopt.

Blauwe zone

Ondertussen wordt bij Hof van Overkerck het nieuwe parkeerterrein aangelegd dat bestemd is voor onder meer de Jumbo en andere parkeerders in het centrum. De blauwe lijnen zijn op de parkeerplaatsen al te zien. Op drukke dagen zoals vrijdag en zaterdag wordt hier straks de parkeermeter gebruikt met blauwe zone. Gestel moet de vergunning om de blauwe zone in te voeren nog in procedure brengen.

Het parkeerterrein wordt aangelegd tussen Hof van Overkerck en het Kloosterpad.

Strakke planning Jumbo

Wethouder Ed Mathijssen over de nieuwe Jumbo: ,,Jumbo hanteert bij het inrichten van een nieuwe supermarkt een hele strakke planning. Pasen halen ze inderdaad niet omdat de aannemer nog dingen moest doen. De bedoeling is nu dat op 1 mei Jumbo in de nieuwe ruimte aan het werk kan. Dan kan de supermarkt hier een paar weken later open.”

De Jumbo kan de supermarkt nog niet bouwen in het pand van Dommelstaete. De aannemer is bijna klaar.

Sleutel voor bewoners

De nieuwe bewoners van Dommelstaete, die boven de winkels neerstrijken, krijgen ook in mei de sleutels van hun appartement. Zij beschikken straks over parkeerplaatsen onder het pand in een parkeerkelder. Ondertussen raakt ook het naastgelegen complex Brenthof in de eindfase van de bouw. De steigers zijn grotendeels al verdwenen.

Voor het nieuwe complex naast de Oude Toren, dat de naam Raadskamer draagt, loopt nog steeds een Raad van Statezaak. Sint-Michielsgestel verwacht elk moment dat het hoogste rechtscollege daar een uitspraak over doet.



