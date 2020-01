Rijkswaterstaat wacht met populieren terugplanten langs A2 tussen Boxtel en Best

BOXTEL/BEST - Rijkswaterstaat beloofde eind 2019 een flink aantal nieuwe populieren aan te planten langs de A2 tussen Boxtel en Best. Dit ter compensatie van de kap van 2164 grote populieren die aan weerskanten twee rijen dik de A2 sierden tussen Boxtel en Best.

Maar die klus is nog altijd niet uitgevoerd. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de aanplant een jaar wordt opgeschort. ,,We hebben in de bermen bodemonderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat we de bodem een jaartje rust moeten gunnen voordat we nieuwe populieren aanplanten. Pas dan slaan nieuwe populieren het best aan en groeien ze goed. Dus is voor dat uitstel gekozen. Dit najaar worden ze aangeplant.”

Na storm van 2018 kwam eerst spoedkap, daarna kaalslag

Vorig jaar januari begon de kaalslag van de populierenlaan langs de A2. De reden die toen werd gegeven was dat het veiliger was voor het verkeer om alle populieren om te doen. Dat had te maken met een storm van een jaar eerder, toen er een paar populieren op de A2 vielen. Dat leverde daarna een spoedkap op van 53 volwassen populieren. Een jaar later gevolgd door de kap van nog eens 2111 volwassen exemplaren.

Populierenhout blijft deels in Meierij