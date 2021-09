Rik Compagne voert lijst aan bij HIER in Meierijstad

Pythagoras speelt romantisch klassiek in Protes­tants kerkje

13 september BOXTEL - Het strijkkwartet Pythagoras verzorgt zaterdag 25 september in de serie klassiek een concert in het protestants kerkje in Boxtel. Het optreden in de kerk begint om 16.00 uur. Er gelden covid-regels, dus vraagt de organisatie belangstellenden zich tevoren aan te melden.