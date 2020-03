Ritsenman ‘Pimmeke’ kan zijn jubileum op de weekmarkt niet vieren: ‘Zuur!’

Cafetaria 't Pleintje ‘2.0' is in aantocht

15:04 DEN DUNGEN - Coronacrisis of niet, de bouwvakkers werken op veel plekken nog gewoon door. En daar is Melissa van Hintum, eigenaresse van cafetaria ‘t Pleintje in Den Dungen heel blij om. Een week of acht geleden pakte ze zelf met een graafmachine de eerste hap uit het beroemde oude frietkot ‘t Pleintje. Dat speelde in het verleden een hoofdrol in de New Kids-films.