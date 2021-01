Rollator van oude vrouw (92) met boodschappen en al gestolen in Schijndel: ‘Groot verdriet’

SCHIJNDEL - Een 92-jarige Schijndelse parkeerde haar rollator maar heel even voor de deur, maar dat was voor een dief lang genoeg om toe te slaan. De hoogbejaarde vrouw is nu tot haar grote verdriet haar belangrijke hulpmiddel kwijt, en die boodschappen die ze even daarvoor gedaan had.