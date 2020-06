Ruim 21,3 miljoen voor zwembaden in Veghel en Rooi, ‘juist nu’

SINT-OEDENRODE/VEGHEL - Is het verantwoord om in deze onzekere coronatijden 21,3 miljoen euro te steken in nieuwe zwembaden voor Veghel en Sint-Oedenrode? De vraag van het CDA in Meierijstad wordt door alle fracties volmondig met ‘ja’ beantwoord.

Zwemliefhebbers in Sint-Oedenrode en Veghel kunnen uitkijken naar nieuwe zwembaden. Alle fracties in de gemeenteraad van Meierijstad gaan in de raadsvergadering van donderdag 25 juni akkoord met een krediet van ruim 21,3 miljoen euro voor de vervanging van De Neul in Sint-Oedenrode en De Beemd in Veghel, zo bleek donderdagavond in de digitale vergadering van de raadscommissie mens en maatschappij.

Volledig scherm Een schetsplan van het nieuwe zwembad De Neul in Sint-Oedenrode. © Meierijstad

Wel zorgen en vragen over zwembaden

Volledig scherm Thijs van Zutphen was aan het begin van de coronacrisis het aanwezige raadslid in een raadsvergadering van Meierijstad. © Van Assendelft Fotografie Wel werden hier en daar nog zorgen geuit. En vragen gesteld over onder meer de geplande parkeergarage bij het zwembad in Veghel of over de horeca van De Beemd. ,,Het gaat om een forse investering. Is dit wel verantwoord in onzekere coronatijden?”, vroeg Maarten van Bakel (CDA) zich hardop af. Zijn antwoord daarop is ‘ja'. En dat geldt ook voor de andere fracties. ,,Juist in een recessie past een grote investering van de overheid prima", aldus Thijs van Zutphen (Lijst Blanco).

Veel vragen over parkeergarage

De 21,3 miljoen is voor het grootste deel (ruim 19 miljoen euro) bestemd voor de bouw van de zwembaden, het overige deel is voor onder meer de omgeving. Zo gaat er ruim acht ton naar een parkeergarage bij zwembad De Beemd. Hier had vooral de SP veel vragen over. ,,Dit is wel heel veel geld voor een niet bestaand parkeerprobleem", stelde Kees van Limpt.

Volledig scherm Schetsplan van het nieuwe zwembad De Beemd in Veghel. Dit komt op het Stadhuisplein, nabij het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel. © Meierijstad

Volgens wethouder Coby van der Pas (CDA) is er wel degelijk sprake van ‘hoge parkeerdruk’ in het centrum van Veghel. ,,Maar we doen het ook om het centrum meer te vergroenen.” De Beemd verkast straks naar een locatie op het Stadhuisplein, naast het huidige zwembad. En supermarkt Aldi gaat naar de huidige plek van het zwembad. De parkeergarage is ook voor de Aldi bedoeld.

Twee vrijwel identieke zwembaden

Sint-Oedenrode en Veghel krijgen vrijwel identieke zwembaden. De oplevering van het nieuwe bad in Rooi is gepland in november 2021, het nieuwe bassin in Veghel zou volgens planning in september 2022 open kunnen. Bij De Neul kan café Dommelzicht rekenen op nieuwbouw, tot grote tevredenheid van exploitant Pleun Hulsen. ,,Ik ben erg blij met het besluit van het college", meldde hij.

In Veghel komt een horecaruimte voor ‘koffie, thee en een frisje', zoals wethouder Van der Pas het verwoordde. Het gaat om een ruimte van 120 vierkante meter, die mogelijk nog wat groter kan uitvallen. ,,Maar dat is een extra kostenpost van 80.000 euro", aldus Van der Pas. Hier werden de nodige vragen over gesteld.

Ook geld voor zwembad Schijndel