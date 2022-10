Sara (21) uit Veghel speelt piet Kim Kado in De Grote Sinterklaasfilm: ‘Het feest is en blijft prachtige traditie’

Geen veiligelan­ders, wél een avondklok bij crisisnood­op­vang op landgoed Velder

BOXTEL - De gemeente Boxtel wil geen zogeheten veiligelanders in de begin november te openen crisisnoodopvang op landgoed Velder in Liempde. Het landgoed is in de ogen van B en W ‘ongeschikt voor deze moeilijkere groep’.

8 oktober