Sara Robben speelt piet Kim Kado in De Grote Sinterklaasfilm: ‘Het feest is en blijft prachtige traditie’

LiFe Family hiphopt zich regelrecht naar halve finale van Holland’s got Talent

DEN DUNGEN/MAASKANTJE - Er staat een rode cirkel in de agenda van menig opa, oma, vader en moeder in Den Dungen en Maaskantje bij aanstaande vrijdag om 20.00 uur. Want de dansgroep LiFe Family staat in de halve finale van Holland’s got Talent op RTL4.

12 oktober