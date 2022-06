Scheidend Diaken Mari van der Heijden van heilige Michaël-parochie wilde mensen altijd al graag helpen

Geschiede­nis van Boxtel in het klaslokaal: ‘Waar verbleef Sinter­klaas voordat kasteel Stapelen bestond?’

BOXTEL - Hij deed direct wat hij moet doen, de canon van Boxtel. De kinderen uit groep 7 van de Hobbendonken wilde meteen van alles weten over de geschiedenis van Boxtel toen het drie meter lange bord de klas in werd gedragen. ,,Volgens mij is dat mijn huis!”

