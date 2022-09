Schijndel is na aanpak van ruim vijfhonderd panden eindelijk bijna klaar met terugbrengen verkeerslawaai

Rokende studenten SintLucas in Boxtel staan weer wat verderop

BOXTEL - Er is een nieuwe plek gevonden waar de studenten van SintLucas in Boxtel mogen en kunnen roken: aan de Beemden, weer net even verder van de woningen in de omgeving én de basisschool af. ,,Al dit dé oplossing is, zijn wij er blij mee”, reageert Mariëlle Wijffelaars van D66.

6 september