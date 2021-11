Schijndels café omzeilt coronaregels door bussen vol gasten mee naar België te nemen voor feesten

Meer dan vijftig blokflui­ten klinken in Protes­tants kerkje Boxtel

BOXTEL - Het kwintet Seldom Sene speelt zaterdag 27 november een concert in het Protestants kerkje in Boxtel. Ze brengen de hoogtepunten ten gehore van hun repertoire 'The Seldom Sene collection.’ De vijf vrouwen van het kwintet spelen op meer dan vijftig verschillende blokfluiten in allerlei soorten en maten.

