Schone lucht is het doel, niet het aanwijzen van schuldige

,,De grote brand bij AVI in Den Bosch was zelfs in Sint-Oedenrode te ruiken”, weet voorzitter Piet van Schijndel van Samen Meten Meierijstad (SSM). En de hoeveelheid fijnstof was niet alleen in zijn woonplaats waarneembaar, maar ook in Veghel en Schijndel, zo blijkt uit de eigen metingen. Een ander voorbeeld is het Saharazand dat in februari in deze regio neerviel. ,,Toen gaven de meetresultaten oranje aan. Saharazand is ook fijnstof, maar lang niet zo vervuilend als de fijnstof die bij een brand vrijkomt.”