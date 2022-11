Schrijvers Marjan Berk en Jerry Goossens in Schijndel

De lezing wordt georganiseerd in het kader van Nederland Leest dat ook in het teken staat van oud worden in deze tijd.Marjan Berk (1932) en Jerry Goossens (1965) schreven allebei over ouder worden en alles wat daarbij komt kijken. Elk vanuit hun eigen belevingswereld. Marjan over lichamelijke ongemakken die niet meer verdwijnen, behulpzame voetgangers die je ongevraagd het zebrapad over sleuren en behandeld worden alsof je morgen dood neervalt. Terwijl Jerry in Het grote ouwe lullen boek schrijft over haaruitval, een beginnend buikje, minder uithoudingsvermogen en impotentie.