Uitbrei­ding Wegwijzer in gebruik, maar nu knijpt het bij Fonkel

DEN DUNGEN - De uitbreiding van basisschool De Wegwijzer in Den Dungen is amper in gebruik of er ontstaat opnieuw ruimtegebrek in onderwijsland in Den Dungen. Basisschool Fonkel zit erg krap in de jas, vooral in de onderbouw. Een noodunit kan even voor verlichting zorgen.

2 februari