Scouting Schijndel kan fluiten naar coronageld

Andere lijsttrek­ker Forum voor Democratie bij verkiezin­gen in Meierij­stad, vanwege persoonlij­ke redenen

VEGHEL - Forum van Democratie gaat met een andere lijsttrekker dan eerder was beoogd de verkiezingen in de gemeente Meierijstad in. Jozef Minkels (40) neemt tijdelijk de plek in van Bart Beekwilder, omdat die op dit moment minder tijd aan de campagne kan besteden.

25 februari