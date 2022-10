Seniorenvervoer Boxtel krijgt cheque van 4000 euro van de gemeente

Daar gaf voorzitter Kees de Waal een positief antwoord op. ,,We hebben net een wervingsactie gehad en nu hebben we er vijftien vrijwilligers bij. In totaal hebben we er nu vijftig. Maar meer zijn altijd welkom.”

Derde auto

De Waal toonde zich blij met de cheque. ,,We hopen dat er binnenkort een derde auto bij komt, want nu moeten we te vaak nee verkopen.” Waarna teamleider Hans Mestrum eraan toevoegde: ,,We hebben 170 vaste abonnees en 82 procent van de ritten bestaat uit vaste ritten, mensen die bijvoorbeeld elke week naar de fysio gaan.” En wanneer is auto nummer drie er? ,,Kunnen we nog niet zeggen”, laat De Waal weten. ,,We zijn ermee bezig.”