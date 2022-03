Snoeihout niet meer stoken, dat valt slecht in Meierijstad: ‘Het wordt een takkenbende’

Twee maanden per jaar mogen de burgers en agrariërs het snoeihout nog opstoken in het buitengebied van Meierijstad. In maart en november krijgen zij ontheffing van het gemeentebestuur. Na deze maand stopt het college van B en W met het verlenen van ontheffingen om zo de luchtvervuiling tegen te gaan. De komende maanden wil Meierijstad in gesprek met de betrokkenen over milieuvriendelijke alternatieven. Een van die mogelijke alternatieven is het versnipperen van snoeihout.