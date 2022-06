‘Sorry, sorry, sorry’, maar een vrachtwagenverbod op Kalksheuvel/Kapelweg in Boxtel gaat er niet komen

Wat is het geval? De gemeenteraad van Boxtel vraagt in 2019 (!) om een onderzoek naar een vrachtwagenverbod op de betreffende weg. Dat onderzoek is vervolgens wel gedaan, maar de resultaten zijn nooit met de gemeenteraad gedeeld.



,,Het college is zich er zeer bewust van dat de gemeenteraad eerder geïnformeerd had moeten worden. Wij betreuren dat dit niet eerder gebeurd is’’, schrijft het college in een antwoord op vragen van D66. ,,Wij begrijpen dat de fractie van D66 dit hoog opneemt.’’