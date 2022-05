SP Boxtel voelt nattigheid en opent meldpunt vochtproblemen in huurhuizen

LINTJES Twee ridders, twee broers, een echtpaar en nog eens 17 lintjes in Meierij­stad

SCHIJNDEL - Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad had deze week een volle agenda met liefst 23 koninklijke lintjes: twee Ridders in de Orde van Oranje-Nassau, twee broers, een echtpaar en nog eens 17 leden in de Orde van Oranje-Nassau. In Schijndel was het vier keer raak.

26 april