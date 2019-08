SP Meierijstad zwengelt discussie over thuishulp aan

VEGHEL/SCHIJNDEL - De SP in Meierijstad vraagt om een debat in de gemeenteraad over de thuishulp. De socialisten willen het liefste aansluiten bij de nieuwe werkwijze die Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren vanaf 2020 willen invoeren.

Deze vier gemeenten stappen af van het begrijp ‘schoon en leefbaar', waarbij per huishouden wordt bekeken hoeveel uur per week nodig is om het huis ‘schoon en leefbaar’ te maken. Vught, Boxtel, Gestel en Haaren willen naar een vast aantal uren per week per huishouden toe. ‘In de ogen van de SP een prima initiatief’, schrijft raadslid Tonnie Wouters in een brief met vragen aan het college van B en W. ‘Zij bevestigen wat de SP al vanaf het begin zegt, namelijk dat het werken volgens de richtlijn van een ‘schoon en leefbaar’ huis een pure bezuiniging was en is.’

Volledig scherm Tonnie Wouters van de SP in Meierijstad. © SP

Volgens Wouters krijgen burgers vaak minder uren toegekend dan wat er daadwerkelijk nodig is. ‘De ons omliggende gemeenten gaan werken met een onafhankelijk iemand om te bepalen hoeveel uren hulp iemand krijgt. Prima, zo hoort het te zijn', vervolgt Wouters in haar brief.

‘Financieel drama’