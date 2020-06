Splinternieuw cafetaria laat New Kids Maaskantje voortleven: De Jos Brinkie blijft, net als broodje 'bakpao jonguh!’

‘Een bedrijf zonder toekomst in een nieuwe, duurzame samenle­ving: Vion moet weg uit Boxtel’

9:16 BOXTEL - Vleesverwerker Vion is een gevaar voor de gezondheid van Boxtelaren. En had na de uitbraak van het coronavirus in ieder geval tijdelijk gesloten moeten worden. Dat klonk gisteren in de raadzaal. Anja van den Einden (PvdA/GL) ging nog verder: ,,Vion moet weg uit Boxtel."