Spoorwegovergang naar industrieterrein Boxtel dicht door gaslek, mogelijk ook sporen afgesloten

De brandweer kreeg rond 10.45 uur de melding dat bij de spoorwegovergang een gaslucht te ruiken was. Brandweerlieden ontdekten daarop een gaslek in de naastgelegen Van Salmstraat. Het lek is ontstaan nadat een paaltje in de grond werd gezet.

In de middag kijkt de brandweer samen met een monteur van netbeheerder Enexis naar de beste manier om het lek te dichten. Pas wanneer de gasleiding is gerepareerd, kan de spoorwegovergang volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio weer open.

Mogelijk toch treinsporen afsluiten

De zegsvrouw geeft aan dat mogelijk later op woensdag alsnog één of twee treinsporen bij de Tongersestraat worden afgesloten. Het is nog onduidelijk of dit noodzakelijk is. Vrachtwagens kunnen het industrieterrein bereiken via het centrum van Boxtel. Zo bereiken chauffeurs de open overgang op de Keulsebaan.