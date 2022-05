‘Sportawards on Tour’ in Meierijstad wegens succes geprolongeerd: Ruim veertig sporters en sportvrijwilligers in de prijzen

De traditionele awards, oorkondes, bloemen en medailles voor zo’n veertig sportvrijwilligers en -kampioenen werden - net zoals vorig jaar vanwege corona - thuis of bij de sportclubs uitgereikt. ,,Vorig jaar was de door het virus gedwongen ‘Sportawards on Tour’ best wel een hit”, legt sportwethouder Coby van der Pas uit. ,,Corona is nog steeds niet helemaal weg. Dus doen we het dit jaar gewoon nog een keer over. Wegens succes geprolongeerd inderdaad.”