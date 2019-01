Starter grijpt nu vaak mis bij koop eerste woning: Gestel brengt starterslening terug

SINT-MICHIELSGESTEL - Een flink aantal jonge starters op de woningmarkt kunnen geen ‘eerste’ huis betalen. Alleen al in Gemonde moet Geerts Adviesgroep jaarlijks enkele tientallen stelletjes teleurstellen. Een starterslening is een uitkomst.

Je zal maar een jong stelletje zijn en een woning willen kopen. Dan moet je heel wat meer eigen geld mee brengen dan een kapot geslagen spaarvarken met kleingeld om dat voor elkaar te boksen.

Quote Elk jaar moeten we tientallen stelletjes teleurstel­len: geen hypotheek Alwin Geerts, Geerts Adviesgroep

Dat weet ook Alwin Geerts van Geerts Adviesgroep in Gemonde. Zij helpen mensen die een hypotheek willen en adviseren daarbij. ,,Elk jaar moeten we zeker enkele tientallen jonge stellen zonder hypotheek de deur wijzen met het advies: spaar nog maar even door”, zegt Geerts.

Kosten koper niet in hypotheekbedrag

Hij noemt een paar boosdoeners. ,,De huizen zijn duur. Gemiddeld hier in de regio al snel meer dan 250.000 euro. En de kosten koper mogen niet in de hypotheek zitten. Die moet je cash afrekenen. Dan heb je al een flinke zak geld nodig. Tel daar de strakkere bankregels bij op en dan heb je als jongere vaak het nakijken bij de aankoop van een woning.”

Verbouw kantoorunits biedt nog wat soelaas

Buiten dat noemt Geerts ook dat er veel te weinig woningen worden gebouwd. ,,In Gemonde al helemaal niks. In Gestel, Den Dungen en Berlicum wel. Maar de prijsklasse is vaak aan de hoge kant. In steden verbouwen ze lege kantoren naar woonunits. Daar heb je als starter nog redelijke kansen.”

Sint-Michielsgestel ziet die problemen voor starters ook. En dat is volgens wethouder Lianne van der Aa de reden geweest om met de huidige coalitie -PPA en CDA hadden de wens al eerder geuit- de starterslening weer in het leven te roepen.

Quote Jongeren kunnen straks tweede bedrag van maximaal 30.000 euro bijlenen Lianne van der Aa, Wethouder gemeente Sint-Michielsgestel

,,We hadden in 2014 en 2015 een starterslening. Maar die werd gestopt omdat de co-financiering van het Rijk toen stopte. Nu doen we het op eigen houtje. We zetten 300.000 euro in een pot. Starters kunnen uit die pot naast een hoofdhypotheek een tweede bedrag bijlenen. Dat kan maximaal 30.000 euro zijn.”

Eerder veertien starters geholpen

Uit de ervaring van 2014 en 2015 blijkt dat er toen veertien starters in twee jaar vooruit geholpen zijn. ,,Daarmee breken we de vastzittende woningmarkt voor starters weer een beetje open. Er moet wat doorstroming op gang komen in de woningmarkt. En de starterslening kan daar echt bij helpen.”

Betaalbaar bouwen helpt jongeren ook

Geerts Adviesgroep beaamt dat een starterslening kan helpen. ,,Elke manier om waar dan ook doorstroming in de woningmarkt te krijgen, moet je met twee handen aanpakken. Maar die extra lening zal maar voor een klein deel van de starters soelaas bieden. Meer woningen en vooral een beetje betaalbaar, dan zal die groep nog verder kunnen helpen.”

Raad besluit over starterslening