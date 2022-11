Steviger Elderbroek verbindt leembossen Geelders met Wijboschbroek

BOXTEL/SCHIJNDEL - De groene parels Wijboschbroek en De Geelders in deze regio worden meer verbonden met elkaar. Er komt extra natuur tussen. En dat is goed nieuws voor dieren en planten.

ARK Natuurontwikkeling heeft gronden aangekocht in de omgeving van de buurtschap Oetelaar tussen Gemonde en Schijndel. De organisatie wil daar volgend jaar extra natuurgebied aanleggen om het Elderbroek te verstevigen.

Het is één van de belangrijke opdrachten die ARK Natuurontwikkeling heeft: het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant in het landschap van Het Groene Woud in de driehoek Den Bosch-Eindhoven-Tilburg. In 2023 zet ARK daarvoor weer een belangrijke stap. En dat is het verbeteren van een verbinding tussen twee natuurgebieden het Wijboschbroek en De Geelders.

ARK ziet mogelijkheden om het 25 hectare grote natuurgebied het Elderbroek in de omgeving van buurtschap de Oetelaar te versterken. ,,We starten in 2023 om deze aangekochte gronden, direct grenzend aan het Elderbroek in te richten, zodat het Elderbroek versterkt wordt met leembos”, vertelt Ger van den Oetelaar namens ARK.

,,De gronden hebben we gekocht. In dit geval zonder grondruiling. Een gedeelte van de grond werd via een bord op het perceel aangeboden, voor een ander gedeelte werden wij gevraagd om een bod uit te brengen, en voor wat betreft één perceel hebben wij zelf de eigenaren benaderd.”

Bospaardenstaart

Het Elderbroek ligt ten noorden van De Geelders. Hier groeiden lange tijd bijzondere plantensoorten zoals de bospaardenstaart. Een oorspronkelijk en inheemse, zeldzame plant. Maar die plant is al enkele tientallen jaren geleden voor het laatst gezien. Het Elderbos is achteruit gegaan in kwaliteit. ,,Het is nodig om daar weer energie in te stoppen om toename van biodiversiteit te krijgen.”

ARK heeft zich nu tien hectare grond aangeschaft om het Elderbroek te verstevigen. ,,En dan wordt het straks een mooi stapsteen in de leembossen tussen de Geelders en het Wijboschbroek.”

Volledig scherm Nieuwe poort bij de Geelders aan de Sanvedonksestraat. © Domien van der Meijden

Zandpaden beschermen

Bij De Geelders heeft de Marggraff Stichting bovendien een goede stap gezet om de bijzondere zandpaden in dit gebied te beschermen. Er zijn een aantal robuuste gele poorten geschonken waarmee die zandpaden zijn afgezet en niet meer gebruikt kunnen worden vierwiel aangedreven auto's die hier graag crossen.

Ongenode gasten

Samen met Meierijstad, Boxtel, fietsclubs, bewoners, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de Marggraff Stichting is besloten om de poorten en verbodsborden te zetten om de natuur te beschermen tegen ongenode gasten. Sjef Vingerhoeds uit Oirschot heeft de poorten gemaakt.



