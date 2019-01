Stijn en Anouk leven hun droom en reizen de wereld over: ‘Ultiem gevoel van vrijheid’

Tot Stijn in het Vietnamese Hoi An plots achter Anouk stond. Een verrassing, die ze nooit zal vergeten. ,,Ik moest echt huilen, zo emotioneel was het. Sindsdien reizen we altijd al samen. Het is geweldig. We zijn gek op elkaar. Het gaat heel goed om altijd met z'n tweeën te zijn.’’



Via hun Instagram-account 2aroundtheglobe deelt het reiskoppel alle reiservaringen. Hun doel: anderen inspireren door het delen van mooie foto’s en ervaringen. Inmiddels hebben de twee ruim 17.000 volgers. Anouk: ,,Onze volgers komen uit de hele wereld. Ontzettend tof is dat. We proberen ook de mooie verhalen achter de foto te laten zien. En soms regelen we sponsordeals via bedrijven, zodat we bijvoorbeeld gratis ergens kunnen overnachten. Zo kunnen we langer op reis blijven.’’