Talida moet weg van woonresort in Schijndel: ‘Waar moet ik heen met mijn dochters?’

Nog veel haken en ogen aan plan De Rietstok Gemonde

GEMONDE - Dat een ontwikkelaar in de achtertuin van het gemeentelijk monument Dorpstraat 23 in Gemonde 28 woningen gaat bouwen, dat is nog lang geen zekerheid. Erfgoedvereniging Bond Heemschut is het daar niet mee eens. Ook Veilig Verkeer Nederland somt bezwaren op. En zelfs de welstandscommissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft vraagtekens bij de prefab bouw die op stapel staat.

14 februari