Tankwagens met rioolwater rijden af en aan in Boxtel totdat breuk en wegdek gerepareerd zijn

BOXTEL - Zwaar verkeer, maar het moet. Zes tankwagens rijden 24 uur per dag op en neer om het rioolwater van industrieterrein Ladonk naar de waterzuivering van De Dommel te brengen. Tot de breuk gedicht is in de persleiding van het riool in het wegdek op de hoek Stenen Kamer - Van Hornstraat in Boxtel.