Team Meierijstad: ook lusten van windmolens

Politie: eerst onderzoek, dan nadere informatie vechtpar­tij Boxtel

28 januari BOXTEL - De politie hoopt zo snel mogelijk met nieuwe informatie te komen over de vechtpartij afgelopen weekeinde in Boxtel. Dat wil zeggen, zodra het onderzoek dat toelaat. ,,We zijn nu volop bezig met het onderzoek’’, aldus een woordvoerster. ,,Wat hier gebeurd is, is onaanvaardbaar.’’