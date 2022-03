Terence uit Schijndel brengt minstens 70 bedden naar vluchtelingen Oekraïne

Grond van De Kleine Aarde in Boxtel ligt straks voor altijd in Parijs

BOXTEL/VARIK/PARIJS - De grond van de Kleine Aarde in Boxtel gaat samen met de aarde van allerlei andere plekken in Nederland, op reis. In een kruiwagen wordt de grond van Varik (Gelderland) naar Parijs gebracht. Het doel: de aarde op de werelderfgoedlijst van Unesco krijgen.

23 februari