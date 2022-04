Thea is vrijwilligster bij Slachtofferhulp: ‘Je loopt met mensen mee wanneer ze op hun kwetsbaarst zijn’

Sasha uit Kiev voelt zich welkom in Schijndel: ’Ik kan nog steeds niet geloven dat ons land wordt gebombar­deerd’

SCHIJNDEL - Langzaam maar zeker vestigen steeds meer Oekraïense vluchtelingen zich in de leegstaande huurwoningen in de Schijndelse wijk Hoevenbraak. Oekraïners, zoals Sasha Alexander, voelen zich hier welkom. ,,Het is crazy wat in Oekraïne gebeurt.”

