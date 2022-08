Tientallen tips over dodelijk fietsongeval Schijndel: ‘Frustrerend, kenteken niet leesbaar’

Oudste verfwinkel van Boxtel dicht, voor de broers Joosten was ‘het niet meer haalbaar’

BOXTEL - Wie heeft er in Boxtel geen potje verf of een kwast gekocht? Verfwinkel Joosten is sinds 1925 een begrip in het dorp en omliggende kernen. De zaak is definitief dicht, er is geen opvolging.

14 augustus