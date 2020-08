Tijdelijke sluiting sluis Schijndel veroorzaakt forse schade voor Inland Terminal Veghel

De Inland Terminal Veghel bv staat, net als een aantal andere bedrijven in Veghel die afhankelijk zijn van vervoer over het water, voor een forse uitdaging in oktober en volgend jaar januari. Want Rijkswaterstaat heeft besloten om in deze twee maanden in fasen de sluis Schijndel grondig te renoveren. Om het werk uit te voeren gaat de Zuid-Willemsvaart dicht en is er geen scheepvaart mogelijk vanaf de Maas, richting Máximakanaal en zo via de Zuid-Willemsvaart naar Veghel. Het gaat om tientallen schepen per week van verschillende bedrijven die nu niet langs Den Bosch naar Veghel kunnen en terug.