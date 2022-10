Tije Tel (11) volgt Lin van Hout op als kinderburgemeester van Sint-Michielsgestel

Pesten

Lin van Hout maakte het onderwerp pesten een speerpunt van haar optreden als kinderburgemeester. Ze had een gedicht in de bieb over pesten, en daar lagen ook kinderboeken over dit onderwerp. Inmiddels zit Lin op het Elde College in Schijndel. Haar optreden tijdens de fototentoonstelling in Berlicum over het werk van Stichting Kansarmen Sri Lanka, met een speech in het Engels, maakte indruk.