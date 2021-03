Toekomst bestuurscentrum Meierijstad verdeelt coalitie, ondergrondse raadzaal blijft in beeld

Boxtel klaart met ‘goedmaakgesprek’ lucht met de gemeen­schaps­hui­zen

14 maart BOXTEL - Het bestuur van gemeenschapshuis De Walnoot moest half januari in de krant lezen dat het niet in aanmerking kwam voor extra ‘coronasteun’. Logisch, vindt het Boxtelse college, want het besluit ging niet over De Walnoot, dus was er ook geen reden er met het bestuur vooraf over te praten.