Tonproaten in mei? Gestelse traditie bevalt ook na carnaval goed

Schijndel praat over de vrijheid, met een broodje en een soepje

SCHIJNDEL - Voor het eerst konden Schijndelaren deze bevrijdingsdag samen aan tafel voor een goed gesprek. Om te praten over het belang van vrijheid, of gewoon over hoe het leven er voor staat. Met een broodje en een beker soep aan de Vrijheidslunch, lekker!

6 mei