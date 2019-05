Topadvocaat walgt van beelden en neemt het op voor activisten Boxtel: ‘Dit is afschuwelijk, mij mogen ze bellen’

Na opsplit­sing Haaren gelden oude grenzen weer

16 mei HAAREN - Slechts één misser moest rechtgezet worden in het herindelingsontwerp voor de gemeente Haaren. Bij een woning op de grens van Esch en Helvoirt zou de voortuin na de opsplitsing per 1 januari 2021 op Boxtelse grondgebied komen te liggen en het huis zelf op dat van Vught. Maar dat is rechtgetrokken in het officiële advies voor die herindeling.