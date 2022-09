TV Hopbel Schijndel gaat nu weer voor twee extra padelbanen. Skinlo oriënteert zich

Eerste padelbanen in Schijndel trekken veel belangstel­ling

SCHIJNDEL - De eerste padelbanen in Schijndel zijn nog maar nauwelijks geopend, of ze staan al volop in de belangstelling. ,,De kans is groot dat we gaan bekijken of we meer padelbanen gaan aanleggen”, zegt voorzitter Paul Schoenmakers van TV De Hopbel in Schijndel.

9 november