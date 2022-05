Uitslag pas op 9 juni, maar het galafeestje is alvast binnen

Kampioen­schap RKSV Schijndel lonkt, maar de klus moet nog wel geklaard worden

SCHIJNDEL- Na tien jaar weer kampioen worden. Het eerste elftal van RKSV Schijndel is zondag héél dichtbij. Een overwinning op tegenstander DSC is genoeg om de competitie als nummer één af te sluiten. „Dat wordt weer met de platte kar door het dorp en met z’n allen in de fontein.”

21 mei