Utrecht verbiedt protest met tractoren bij RIVM, Farmers Defense Force roept boeren op om met auto te komen

BOXTEL - De politie bereidt zich voor op ‘verschillende scenario’s’ tijdens het nieuwe boerenprotest van woensdag. Dan willen Brabantse boeren in een stoet tractoren van Boxtel naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Utrecht maakte dinsdagmiddag bekend dat tractoren in de hele provincie niet zijn toegestaan op de openbare weg en de Brabantse politie bekeurt direct als tractoren op de snelweg komen. ,,We zullen handhavend optreden op het moment dat de boeren besluiten met hun landbouwvoertuigen de snelweg op te gaan.”

De boeren voeren actie om de veevoermaatregel van tafel te vegen. Landbouwminister Schouten wil dat boeren per 1 september de hoeveelheid eiwit in veevoer verminderen, omdat dat veel stikstofuitstoot zou schelen. Daarom trekken de boeren met hun tractoren woensdag naar Bilthoven.

Het is door de Veiligheidsregio Utrecht echter verboden om met landbouwvoertuigen in de provincie te demonstreren. ‘De demonstratie kan plaatsvinden, alleen is het niet mogelijk landbouwvoertuigen hierbij te betrekken. Om deze reden is besloten om op 21 juli en 22 juli een verbod in te stellen op het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen in de provincie Utrecht’, schrijven ze dinsdag in een verklaring.

Een teleurgestelde Mark van den Oever, voorzitter van Farmers Defense Force, roept in een vlog op om met de auto naar Utrecht te komen. ,,Dit is totaal politiek gestuurd. Men wil gewoon het pijnpunt dat wij blootleggen bij het RIVM de kop indrukken. Dat laten wij niet gebeuren.” Van den Oever hoopt dat de boeren ondanks het landbouwvoertuigverbod toch van de partij zijn. ,,Ze willen dat we als FDF floppen. Ik roep jullie op: kom allemaal met de auto en laat het toch een geslaagde demo worden.

Quote Dit is totaal politiek gestuurd. Men wil gewoon het pijnpunt dat wij blootleg­gen bij het RIVM de kop indrukken

Verzamelen in Boxtel

In een Whatsapp-oproep van Farmers Defense Force (FDF) blijkt dat de boeren om 09.30 uur in Boxtel vertrekken. Dit zou in overleg zijn gegaan met de politie, die ‘ons over de vlugste en veiligste route tot aan de Bilt begeleiden.’ Volgens FDF heeft de politie hen verzekerd dat de rit naar het RIVM spoedig zal verlopen. De bedoeling was dat dit met tractoren zou gebeuren.

Over zogeheten operationele informatie, zoals routes, wil de politie niets kwijt. ,,Ook wij als Politie Nederland bereiden ons voor op de demonstraties en zijn in contact met de demonstranten, zo houden we een vinger aan de pols.”

Handhaven

Welke route en welk vervoersmiddel de boeren van Boxtel naar Bilthoven brengt, is dus niet bekend. Wel lijkt de snelweg gezien de reactie van de politie uit den boze. Er wordt handhavend opgetreden als boeren met hun tractor de autosnelweg op gaan. ,,Dat betekent dat, op het moment dat wij de overtreding constateren, er direct een proces-verbaal zal worden uitgeschreven. Op aanwijzing van onze collega’s dienen de landbouwvoertuigen ook onmiddellijk de snelweg te verlaten."

Vorige week deed FDF een oproep aan heel Nederland om woensdag zoveel mogelijk thuis te werken. Dit om de stikstofuitstoot zoveel mogelijk te beperken. ,,Want stikstof verminderen laat je niet eenzijdig aan de boeren over”, klonk het destijds uit het FDF-kamp.