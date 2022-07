Vechtpartij in woning op industrieterrein in Schijndel

Eensgezind­heid gevraagd voor spoorpro­jec­ten in Boxtel: ‘Uitstralen dat we alles willen’

BOXTEL - Na de eerste fikse teleurstelling over het miljoenentekort rond de spoorplannen in Boxtel moet de gemeente door. Wethouder Fred van Nistelrooij vraagt om eensgezindheid in de politiek. ,,Het helpt als de gemeenteraad mij steunt.”

7 juli