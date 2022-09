Drie plekken in Meierij­stad opgenomen in de Liberation Route Europe

EERDE/VEGHEL/SINT-OEDENRODE - De Sint-Antoniusmolen in Eerde, het voormalige raadhuis in Veghel en kasteel Henkeshage in Sint-Oedenrode zijn voortaan opgenomen in Liberation Route Europe. Dat is een route die de geallieerden grofweg hebben afgelegd tussen 1943 en 1945. De route loopt van Londen naar Berlijn over een kleine 10.000 kilometer.

