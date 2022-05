Verbaasde jonge ‘wegpiraat’ krijgt politie achter zich aan in Boxtel: ‘Hij begreep er helemaal niets van’

Kerstbomen en de musical in mei? Op De Beemd is het weer even winter

SCHIJNDEL- Een kerstmusical in mei? Op Basisschool de Beemd in Schijndel halen ze de seizoenen even door elkaar. Er is door het coronavirus immers nog wat in te halen. En dus is de gymzaal deze week het decor van ‘De Kleine zeemeermin’, mét kerstbomen en kerstmannen.

24 mei