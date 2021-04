Vermiste hond Simba zes weken later dood aangetroffen: ‘Hij zal altijd in ons hart blijven zitten’

Bewoners Spoor­straat in Boxtel willen van ‘enorme’ omweg af: ‘De oplossing is heel simpel’

14 april Boxtel - Het is een stukje van pakweg vijftig meter. Toch doen bewoners van de Spoorstraat in Boxtel er drie minuten over om er te komen. Met de auto welteverstaan. Oorzaak: het ingestelde eenrichtingsverkeer in hun straat.