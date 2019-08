Verpleegster helpt gewonde man op rotonde in Sint-Oedenrode, maar heeft even later zelf hulp nodig

Geluk, Zorggroep Elde Maasduinen uit Boxtel wil er meer van

3 augustus BOXTEL - Leefgeluk, het is een beladen term voor ouderen die hun laatste levensfase doorbrengen in een zorgcentrum. Want wie daar woont, is echt aan het sukkelen. En toch wil de Boxtelse Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) zijn 975 bewoners meer leefgeluk bieden. En de pakweg tweeduizend eigen medewerkers meer werkgeluk.