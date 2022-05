Vincentius: 15 mille voor Boxtelse projecten

met video Koe door boer met loader uit sloot in Middelrode getakeld

MIDDELRODE - Een koe moest donderdag uit een sloot aan de Brugstraat in Middelrode worden getakeld. Een oplettende vrachtwagenchauffeur zag in het voorbijgaan het dier in het water liggen. Het is onbekend hoe lang de koe al in de sloot vastzat.

12 mei